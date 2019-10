Vortragsabend in Radevormwald : „Wie tickt mein Kunde?“ – Vortragsabend in der Sparkasse

Radevormwald Zum „Meeting Mittelstand“ lädt die Sparkasse für Mittwoch, 16. Oktober, ein. Referenten sind Verkaufstrainer Mark Remscheidt und Hochschulprofessor Marco Schwenke.

Prof. Dr. Marco Schwenke arbeitete, forschte und lehrte am „Sales & Marketing Department“ der Ruhr Universität Bochum und an der Fachhochschule Dortmund. In seiner Doktorarbeit widmete er sich der Untersuchung von persönlichen Verkaufssituationen und Preisverhandlungen. Inzwischen ist er Professor an der University of Applied Sciences Europe in Iserlohn und unterrichtet zu den Themen Marketing, Vertrieb, Kommunikation und Strategisches Management.