Musik in Radevormwald : Schlagerfestival im Bürgerhaus mit Judith & Mel

Radevormwald Das Schlagerpaar wird mit den Kollegen Bata Illic, Chris Andrews und „Pussycat“ am 19. Oktober nach Radevormwald kommen.

Große Ereignisse werfen oft ihre Schatten voraus – oder werden zumindest an höchster Stelle angekündigt. So geschehen nun auch mit einem Schlagerevent, das am 19. Oktober im Bürgerhaus stattfinden wird. Kristina Barbara Jupe und ihr Mann Eberhard Karl Alfons, ihren Fans natürlich als Judith & Mel bekannt, waren am Mittwochnachmittag im Rathaus bei Bürgermeister Johannes Mans zu Gast, um zusammen mit Winfried Harth und Erni Huckenbeck eben dieses Schlagerevent offiziell anzukündigen. „Ich kann das nur unterstützen. Ich bin zwar nicht mit Schlager aufgewachsen, aber ich schätze die Vielfalt. Und das versuchen wir auch in Radevormwald anzubieten“, sagte Mans. Er freue sich sehr, dass nun auch eine Schlagerveranstaltung in der Stadt angeboten werden könne. „Das hatten wir ja noch nicht“, sagte Mans. Entstanden sei die Idee bei einem Besuch des Schlagerduos aus Oldenburg in Radevormwald bei ihrem Freund Winfried Harth. „Wir haben zusammen zu Abend gegessen, und dabei ist dann die Idee entstanden, doch hier in der Stadt ein großes Schlagerfestival anzubieten“, sagte Harth. Glückich ergänzte er: „Ich bin so happy, dass das klappt!“ Geplant sei es, das Schlagerfestival im Bürgerhaus unter dem Motto „Schön war die Zeit“ laufen zu lassen.