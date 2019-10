Historisches Kuriosum in Radevormwald : Als die Feuerwehr Wein transportierte

Info

Geschichte Die Freiwillige Feuerwehr in Radevormwald feierte im vergangenen Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie anno 1868 bei einer Sitzung in der Gaststätte „Zur Burg“ an der Burgstraße. Auf Anhieb konnten die Gründer 52 Mitglieder in die neue Feuerwehr der Stadt auf der Höhe aufnehmen.