Kulturkreis Radevormwald : Amokläufe als brisantes Thema auf der Bühne

Radevormwald Mit „Good Morning, Boys and Girls“ widmete sich der Theaterabend des Kulturkreises Amokläufen der Vergangenheit – das war ernst und komplex.

Das Jugendstück „Good Morning, Boys and Girls“ von Juli Zeh wurde durch das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel auf die Bühne des Bürgerhauses gebracht. Obwohl das Stück für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet ist, war diese Altersgruppe leider kaum vertreten. Die Erwachsenen verfolgten das Geschehen auf der Bühne aber aufmerksam. Nachdem am Mittwoch tödliche Schüsse in Halle gefallen sind, war die Thematik des Stücks noch brisanter als ohnehin schon. Die Inszenierung von Ralf Ebeling, bei der Sabrina Klose für die Dramaturgie zuständig ist, setzt auf schnelles Theater. Wer zu wem spricht, was nur Gedanken sind und welche Worte tatsächlich in die Öffentlichkeit dringen, ist bei der Inszenierung oft schwer auseinanderzuhalten. Realität und Fiktion fließen ineinander, so dass es den Zuschauern absichtlich schwer fällt, zwischen Wahrheit und Vorurteilen zu unterscheiden. Das Stück beginnt mit einer Aufzählung zahlreicher Amokläufe, die das Ausmaß und die Brutalität der Taten deutlich macht. Julius Schleheck und Edda Lina Janz schlüpfen in die Rollen der Eltern, die versuchen, die Taten ihrer Kinder zu rechtfertigen, zu erklären und selber zu verarbeiten. Im Zentrum der Handlung steht Jens, der von Adrian Kraege gespielt wird. Er plant vor den Augen der Zuschauer seine Tat, malt sich die 15 Minuten aus, in denen er so viele Menschen, wie möglich töten wird. Er hört in seinem Kopf schon, wie seine Eltern Fernseh-Interviews geben, wie seine Mitschüler ihn als typischen Außenseiter beschreiben, wie sein Bild als junger Mann im schwarzen Trenchcoat durch alle Medien geistern wird.