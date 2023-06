Luftsportverein Radevormwald Ein Traum für viele – Pilot für einen Tag

„Wir haben beim Stadtfest in Radevormwald gemerkt, wie viel Zuspruch und Interesse uns für die Fliegerei entgegengebracht wurde. Da es eine große Nachfrage nach einem Einführungsflug gab, haben wir beschlossen, die Aktion zu starten“, sagt der Vorsitzende Peter Gomolzig. Die „Piloten für einen Tag“ erwarte ein volles Programm. Zunächst gebe es eine Sicherheitseinweisung auf dem Flugplatz. „Danach nehmen alle Teilnehmer am Briefing teil. Hier werden alle flugsicherheitsrelevanten Themen für den Tag und das Wetter besprochen“, sagt Gomolzig. Nach dem Ausräumen und Ausrüsten der Flugzeuge bekämen die „Piloten für einen Tag“ einen Einblick in das Checken von Flugzeugen. „Nach einem kleinen Theorieunterricht geht es dann auch schon mit einem Fluglehrer in die Luft, wo das Gelernte aus dem Theorieunterricht umgesetzt wird“, erläutert der Vorsitzende.



Was macht der Tower? Während eine Gruppe fliegt, werden Teilnehmer der anderen Gruppe die Aufgaben eines Flugleiters im Tower nähergebracht. Worauf ist im Flugfunk zu achten, damit kein Flugzeug mit einem anderen kollidiert? Wie sieht der Luftraum über Deutschland aus? Und wie ist er gestaffelt? Alle Fragen wird ein erfahrener Flugleiter beantworten und lässt sich bei seiner Tätigkeit über die Schulter schauen.



Technikbegeisterte aufgepasst „Es ist schon spannend, ein Flugzeug ohne Verkleidung mit der ganzen Verkabelung zu sehen. Das ist eine komplexe Technik. Da muss alles an seiner richtigen Stelle sein, damit das Flugzeug lufttüchtig ist“, sagt der passionierte Ingenieur und