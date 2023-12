Jugendtreff in Radevormwalder Wupperorten Weihnachts-Elfen backen im Jugendtreff

In den Jahren zuvor habe das „Life“ zwar immer wieder Back- und Weihnachtsaktionen angeboten, in diesem Jahr ist es allerdings etwas Besonderes. Es ist das erste Mal, dass die Weihnachtsbäckerei in den neu gestaltete Jugendtreff einzieht und dann auch gleich – samt Elfenwerkstatt – für nahezu eine komplette Woche. „Wir haben heute mit Plätzchenbacken angefangen. Am Dienstag basteln wir Weihnachtskarten. Am Mittwoch bereiten wir Bratäpfel vor, und Donnerstag veranstalten wir dann unseren ersten kleinen Weihnachtsmarkt“, zählt Koppelberg auf.