Unternehmen in Radevormwald : Gira punktet wieder bei Design-Auszeichnung

Radevormwald Zwei Produkte des Radevormwalder Unternehmens wurden bei der Verlehung des „iF“-Awards prämiert. Um diese Auszeichnung hatten sich nicht weniger als rund 7300 Einreichungen aus 56 Ländern beworben.

„Das Giersiepen-Programm ist neben seiner Zweckmäßigkeit ein Meisterstück der Formgestaltung.“ Mit erkennbarem Stolz verwies Gebäudetechnikspezialist Gira ( www.gira.de ) aus Radevormwald Anfang der 1960er-Jahre in seinem Produktkatalog auf das gelungene Design seines damals gerade auf den Markt gebrachten Baukasten-Systems. Berufen konnte man sich dabei auf „die Zulassung zur Sonderschau ‚die gute Industrieform’ während der Industriemesse 1960 in Hannover“.

Tatsächlich galt die Beteiligung an dieser Design-Ausstellung auf Europas wichtigster Industrieschau, über die eine Jury entschied, als besondere Auszeichnung. Offiziell steht sie in einer Reihe mit den international renommierten „iF Awards“ – so inzwischen die Bezeichnung –, die das International Forum Design mit Sitz in der niedersächsischen Landeshauptstadt seit 1954 alljährlich für herausragende Designleistungen vergibt.