Fahrbahnsanierung in Hückeswagen : B 483 wird über Monate hinweg saniert

Ab dem Bergischen Kreisel, der ebenfalls ausgebessert werden soll, und bis nach Radevormwald-Rädereichen geht voraussichtlich ab Juli die Fahrbahnsanierung der B 483. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Voraussichtlich ab Juli erhält die 6,6 Kilometer lange Bundesstraße zwischen dem Bergischen Kreisel und Radevormwald eine neue Fahrbahndecke. Und das unter Vollsperrung einzelner Teilstücke. Es gibt eine großräumige Umleitung.

Ortskundige Autofahrer kennen bereits die Schleichwege. Wer darüber noch keine Kenntnisse hat, dürfte spätestens ab Juli versuchen, herauszufinden, wo sie sind. Denn im Laufe des übernächsten Monats will der Landesbetrieb Straßen NRW die Bundesstraße 483, die Hückeswagen und Radevormwald verbindet, sanieren. Auf dem fast sieben Kilometer langen Stück zwischen dem Bergischen Kreisel und Rädereichen muss die Fahrbahn saniert werden – was laut Johannes Szmais vom Landesbetrieb Straßen „mehrere Monate“ dauern wird. „Wir wollen aber noch dieses Jahr fertig werden, wenn das Wetter mitspielt“, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Sanierungsarbeiten sind das eine, die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen das andere. Denn der Landesbetrieb richtet eine großräumige Umleitung über Radevormwald und Bergisch Born ein. „Es gibt verschiedene Bauphasen, und abschnittsweise muss die Bundesstraße voll gesperrt werden“, bestätigt Szmais. Dabei handelt es sich in der Regel um 300 bis 400 Meter lange Abschnitte. Wohl lediglich in zwei Bereichen wird der Verkehr mittels Baustellenampel gesteuert: Der letzte halbe Kilometer vor Rädereichen am Ortseingang von Radevormwald und am Bergischen Kreisel. Denn der muss im Zuge der Fahrbahnsanierung der B 483 an einigen Stellen ebenfalls ausgebessert werden, teilt der Mitarbeiter des Landesbetriebs mit. Momentan läuft die Submission, am 19. Juni ein Bauunternehmen ausgesucht werden. So könnte im Laufe des Juli mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Im Bereich der Häuser Rader Straße 37 bis 41 (r.) soll die künftige Bushaltestelle angelegt werden – etwa 200 Meter unterhalb der ursprünglich vorgesehenen Stelle. Foto: Stephan Büllesbach

Ein weiteres Problem für die Autofahrer dürfte die Umleitung werden, wenn sie nämlich durch Bergisch Born fahren. Dort lassen die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) derzeit die Durchgangsstraße (B 51) komplett erneuern, was allerdings noch bis Oktober dauern soll. Das bedeutet, dass die Staus dort vor allem im Berufsverkehr im Sommer und Frühherbst noch einmal drastisch zunehmen könnten. Dazu kommt, dass die Ampelschaltung an der großen Kreuzung nicht optimal ist: Wer etwa im Berufsverkehr aus Wermelskirchen kommt und in Richtung Lennep will, braucht mitunter mehrere Rotphasen. Denn der Zweig aus Richtung Hückeswagen hat eine sehr lange Grünphase, in deren Folge dann stehende Autos die Kreuzung verstopfen.

Wenn die B 483 saniert wird, richtet der Landesbetrieb auch an der Rader Straße in Richtung Innenstadt, etwa 50 Meter nach dem Ortseingangsschild, eine Bushaltestelle ein. Die war ein Wunsch der Anwohner von Reinsbach – allerdings schwebte ihnen eine Haltestelle gegenüber der bereits vorhandenen in Fahrtrichtung Radevormwald vor. Noch im Herbst hatte der Landesbetrieb dazu entsprechende Pläne gemacht, die er inzwischen jedoch geändert hat.