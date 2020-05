Bergischer Abfallverband : „Metabolon“ ist wieder für Besucher geöffnet

Oberberg Das Außengelände steht den Gästen mit fast allen Freizeitanlagen zur Verfügung. Nach einem Testbetrieb in den vergangenen zwei Wochen zieht der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) eine positive Bilanz.

„Die Besucher halten sich in der überwiegenden Anzahl an die aktuellen Verhaltensvorschriften in Bezug auf Abstand und Hygiene und freuen sich, unsere Angebote wieder nutzen zu können.“, so BAV-Sprecherin Annette Göddertz.