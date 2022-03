Rad- und Fußwegeplanung in Radevormwald : Seniorenbeirat plant Fußwege mit

Radevormwald Fast 40 Prozent der Radevormwalder sind älter als 60. Mobilität ist wichtig für sie. Der Seniorenbeirat will in die Planungen für einen Rad- und Fußwegekonzept aktiv eingebunden werden.

Wenn es um eine Rad- und Fußwegeplanung geht, möchte der Seniorenbeirat ein Mitspracherecht haben. Das betonten die Mitglieder in der jüngsten Sitzung ausdrücklich. Die Stadt hat ein Büro beauftragt, einen solchen Plan zu erstellen. „Und es gab auch eine Anfrage an uns, ob wir mit unseren Daten aus verschiedenen Begehungen aushelfen können“, berichtet der Vorsitzende Wolf-Rainer Winterhagen. Nicht nur Wunsch, sondern Forderung des Beirates sei es, sobald die Planung öffentlich werde, dass sich dann auch der Seniorenbeirat aktiv einbringe. Immerhin seien fast 40 Prozent der Radevormwalder über 60 Jahre alt – deshalb sei Mobilität ein wichtiges Thema. „Gerade die Fußwegeplanung ist ein spezielles Anliegen der älteren Menschen“, sagt Winterhagen. Denn in Radevormwald seien Radfahrer und Fußgänger nicht immer Freunde. Vorallem am Schlossmacherplatz, auf dem das Radfahren verboten, aber doch immer wieder praktiziert werde, oder an der Kaiserstraße auf Höhe des Schuhhauses Habermann, wo sich Radfahrer und Fußgänger den Weg teilen müssen, käme es immer wieder zu brenzligen Situationen. Vom Rathausparkplatz nutzen Fußgänger die Treppe in Richtung Haupteingang, Menschen mit Rollator müssen auf die Zufahrt zum Parkplatz ausweichen.