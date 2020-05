Kommunalwahl : Reinhold Müller ist Spitzenkandidat der FDP

Oberberg Der Politiker aus Engelskirchen erhielt 96,2 Prozent der Stimmen bei der Versammlung in Bergneustadt. Auch Landrat Jochen Hagt war zu Gast und warb für Unterstützung bei der kommenden Kommunalwahl.

Der Kreisverband der FDP Oberberg hat Reinhold Müller aus Engelskirchen zu seinem Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl im September gewählt. Müller wurde bereits zum vierten Mal in diese Position gewählt, er bedankte sich bei den Teilnehmern der Versammlung für das gute Ergebnis von 96,2 Prozent. Die FDP habe insbesondere in den Bereichen Bauen, Umwelt und Infrastruktur zum guten Stand in Oberberg beigetragen, diesen Weg wolle er fortführen, so Müller.