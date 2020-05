Baustellen in Radevormwald : Es gibt Hoffnung auf freie Fahrt

Noch weist ein Schild die Autofahrer darauf hin, dass die Durchfahrt über die B 229 nach Remscheid-Lennep nicht möglich ist. Die Technischen Betriebe Remscheid teilen nun mit, dass Mitte Juni die Sperrung aufgehoben wird. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Bei den Bauarbeiten auf der B 229 und östlicher und westlicher Richtung ist ein Ende in Sicht. Ab nächster Woche wird die Umleitung in Richtung Halver aufgehoben. Nach Lennep ist der Weg voraussichtlich ab Mitte Juni wieder frei.

Für Verkehrsteilnehmer aus der Bergstadt, die sowohl in Richtung Remscheid-Lennep als auch in Richtung Halver zuletzt durch Sperrungen und Umleitungen auf der Bundesstraße 229 genervt wurden, gibt es nun Hoffnung. Ein Ende der Beschränkungen ist in Sicht – in Richtung Halver allerdings folgen noch weitere Straßenbauarbeiten, die jedoch keine Vollsperrung mehr nötig machen werden.

Andreas Berg, Sprecher der Niederlassung Südwestfalen des Landesbetriebes Straßenbau, teilt nun mit, dass die Arbeiten am Abschnitt IV der B 229 zwischen Radevormwald und Halver fast beendet sind. Wegen diesen Arbeiten musste vier Wochen lang eine Einbahnregelung aus Richtung Halver und eine lange Umleitung aus Richtung Radevormwald eingerichtet werden, die über Hückeswagen und Wipperfürth führte (unsere Redaktion berichtete).

Info Auf der B 483 droht bald eine neue Baustelle Sanierung und Umleitung Die Bundesstraße 483, die Hückeswagen und Radevormwald verbindet, muss ebenfalls saniert werden, und zwar auf dem fast sieben Kilometer langen Stück zwischen dem Bergischen Kreisel in Hückeswagen und Rädereichen. Eine großräumige Umleitung über Radevormwald und Bergisch Born wird eingerichtet – dort gibt es bis Oktober allerdings ebenfalls eine größere Baustelle. Die Arbeiten auf der B 483 beginnen voraussichtlich im Juli und werden mehrere Monate dauern.

„Heute ist der letzte Asphalt gelegt worden“, erklärte Berg am Mittwoch. „In den nächsten Tagen werden noch die Fugen geschnitten und die Markierung aufgebracht.“ Das werde voraussichtlich bis zum Wochenende dauern. Ab dem 2. Juni ist dieser Bauabschnitt dann beendet, die ausgedehnte Umleitung wird wieder aufgehoben.

Somit kann wieder über die B 229 direkt nach Halver gefahren werden, allerdings mit einem Wermutstropfen, denn auf dem Bauabschnitt III wird auch weiterhin gewerkelt. Dieser erstreckt sich von der Abzweigung Schwenke aus rund 600 Meter in westliche Richtung nach Radevormwald. „Dort wird eine Einbahnregelung mit Baustellenampel eingerichtet“, kündigt Andreas Berg an. Allzu lang wird dieser Zustand allerdings nicht dauern. „Etwa eineinhalb Wochen“, erklärt der Sprecher des Landesbetriebes.

Auch dann sind die umfangreichen Arbeiten an der B 229 zwischen Radevormwald und Halver, die bereits im vergangenen Jahr während der Sommerferien für längere Sperrungen gesorgt hatten, noch nicht vollständig beendet. „Im Bereich Schmalenbach wird anschließend noch an den Böschungen gearbeitet, dort wird so genannte bewährte Erde aufgeschüttet“, blickt Andreas Berg voraus.

Eine Einbahnregelung mit Ampel wird es zwischen Rade und Halver wieder geben. Die Umleitung wird ab nächster Woche aufgehoben. Foto: Stefan Gilsbach

In Richtung Remscheid-Lennep geht es zwar nicht ganz so schnell, doch es gibt einen Termin. Gerard Hein, der Geschäftsbereichsleiter für Straßen- und Brückenbau bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR), hatte zwar gehofft, dass die Durchfahrt von Radevormwald nach Lennep schon Ende Mai wieder geöffnet werden könnte, dieser Termin werde leider nicht zu halten sein. „Das schaffen wir leider nicht, es gab noch einige Umstellungen“, berichtet er. Doch das Ende ist in Sicht: „Spätestens ab dem 15. Juni wird die Durchfahrt wieder möglich sein“, kündigt Hein an.