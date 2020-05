Klinik in Radevormwald : Sana Krankenhaus beteiligt sich an Projekt für Vielfalt

Radevormwald Die Einrichtung hat eine Charta unterzeichnet, mit der sie sich verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Voruteilen ist. Dies soll fester Bestandteil der Unternehmenskultur werden.

„Vielfalt, dieser Begriff ist ein Synonym für Krankenhaus“, sagt Bernd Siegmund , Geschäftsführer des Sana Krankenhauses Radevormwald Foto: Anke Doerschlen (Archiv) . „Auch in unserem Haus wird die Verbindung zwischen der Vielfalt der Gesellschaft und den unterschiedlichen Arbeitswelten besonders deutlich. Im Sana Krankenhaus Radevormwald arbeiten tagtäglich nicht nur vielfältige Berufsbilder Hand in Hand zusammen, sondern auch Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion und Weltanschauung. Alle für ein Ziel: die bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.“

„Diese gesellschaftliche und professionelle Heterogenität macht uns als Krankenhaus sowie als Verbund so stark“, sagt Pflegedirektorin Roswitha Gross. „Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bringt unterschiedliche Erfahrungen, Werte und Talente in den Arbeitsalltag ein. Diese Vielfalt an Perspektiven bereichert unser Tun. In einem solchen Arbeitsumfeld, in dem so viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, haben Vorurteile keinen Platz.“