Seniorenhilfe in Radevormwald : Unverpackt-Laden hilft Trägerverein

Radevormwald Durch den Stoffmasken-Verkauf ist eine Spendensumme zusammengekommen. Eine willkommende Unterstützung für „aktiv55plus“, dessen Mitarbeiter in Corona-Zeiten Senioren unterstützen.

Der Trägerverein „aktiv55plus“ bedankt sich bei den Inhaberinnen des Geschäftes „Ausgewogen-Unverpackt“ an der Blumenstraße. Judith Voss und Katja Schöpfl bieten in ihrem Laden auch Stoffmasken an. „Sie helfen damit den Bürger/innen mit einem bunten Schutz und – damit nicht genug – geben einen Anteil des Verkaufserlöses weiter“, berichtet Kyra Springer, die Koordinatorin des Trägervereins. „Zwei Euro je verkauftem Mund-Nasen-Schutz gehen an aktiv55plus.“