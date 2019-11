Senioren in Radevormwald : Thema Wohnen wird nun angegangen

Radevormwald Die Lenkungsgruppe für das Projekt Altersfreundliche Stadt will sich nun auf die Wohnsituation älterer Menschen konzentrieren und Maßnahmen festlegen.

() Die Vorteile des „Global Network for Age-friendly Cities and Communities“ (Globales Netzwerk für Altersfreundliche Städte und Gemeinden) liegen vor allem im gegenseitigen Informationsaustausch, erläutert Volker Grossmann. Fördergelder fließen nicht, doch die beteiligten Kommunen laden ihre Berichte auf die gemeinsame Internetplattform. So können über Grenzen – und gar Ozeane – hinweg sinnvolle Maßnahmen und Anregungen für eine mehr seniorenfreundliche Umgebung studiert und gegebenenfalls umgesetzt werden. „Wir werden den aktuellen Bericht jetzt online in das Netzwerk setzen“, sagt Dr. Reinhold Hikl, Vorsitzender des Trägervereins „aktiv55plus“. Es gebe gewaltige Metropolen wie New York, die an dem WHP-Projekt beteiligt sind, doch auch viele kleine Kommunen rund um die Welt, die etwa die Größe von Radevormwald haben.