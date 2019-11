Gesangsverein in Radevormwald : MGV Hahnenberg lädt ein zur Jubilarfeier

Hahnenberg (s-g) Die Sänger des Männergesangsverein Hahnenberg treffen sich am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr, um zusammen mit ihren Frauen die diesjährigen Jubilare zu ehren: Egon Höller für 50 Jahre und Ernst Halbach für 25 Jahre Mitgliedschaft im MGV Hahnenberg.

„Leider wird am Samstag „nur“ ein Jubilar anwesend sein“ berichtet der Pressesprecher, „weil Ernst Halbach verhindert ist, aber selbstverständlich findet die Feier auch dann statt, wenn ausschließlich ein Jubilar geehrt wird.“ Schon allein deshalb, um gleichzeitig allen Sängern und ihren Frauen für ihre engagierten Einsätze bei allen Festivitäten des Chores zu danken. Sei es bei der Mitgestaltung beim Pfingstsingen, beim Konzert, beim Einsatz im Bierwagen auf dem Stadtfest und so fort. Denn auch hierfür ist diese Veranstaltung gedacht.

Aber das Sängerjahr ist für den Chor noch lange nicht zu Ende. Am Totensonntag versammeln sich die Sänger am Friedhof, um am Grab ihrer jüngst verstorbenen Sänger einige Lieder zu singen. Dann gibt es noch ein Ständchen zum 80. Geburtstag und am 14. Dezember tritt der Chor in den Altenheimen auf, um dort weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.