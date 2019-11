Feierstunde in Radevormwald : Hospiz-Jubiläum mit den „Tabutanten“

Feierstunde in Radevormwald

Radevormwald Zum 20-jährigen Bestehen des Vereins werden sich zwei Schauspielerinnen mit dem Thema „Was macht das Leben lebenswert?“ beschäftigen.

(s-g) Sterben, das ist ein ernstes Thema, keine Frage. Aber die Ehrenamtler, die sich für das Ambulante Ökumenische Hospiz in Radevormwald engagieren, berichten nicht nur von düsteren Stunden, sondern auch von hellen Augenblicken. Und so wird es eine Mischung aus Ernst und Humor sein, mit der das Hospiz am Donnerstag, 14. November, um 18 Uhr sein 20-jähriges Bestehen feiert.