Kirchengemeinden in Radevormwald : Einfach zu wenig Kandidaten – Presbyterwahlen finden nicht statt

Pfarrerin Manuela Melzer sieht im der Presbyteriums-Verfassung trotz der Probleme ein Zukunftsmodell. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die beiden großen protestantischen Kirchengemeinden in Radevormwald haben am Wochenende in ihrer Gemeindeversammlung über die anstehenden Wahlen zum Presbyterium informiert. Zugleich gab es die Gelegenheit, sich noch als Kandidat zu melden.

Das Ergebnis ist eher ernüchternd. In beiden Gemeinden wird es keine eigentliche Wahl geben, weil sich zu wenig Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet haben. So teilt die lutherische Gemeinde auf ihrer Internetseite mit: „Auf der Gemeindeversammlung am 10. November stellten sich keine weiteren Bewerber auf, sodass die vorgeschlagenen Damen und Herren – eine Bestätigung durch den Kreissynodalvorstand voraussetzend – als gewählt gelten.“

Das gleiche Bild zeigt sich bei der reformierten Gemeinde. „Wir haben fünf Kandidaten, und dabei bleibt’s“, zieht Gisela Busch, Vorsitzende des Presbyteriums, Bilanz der Gemeindeversammlung. „Eigentlich müssten es sechs Personen sein.“ Die aufgestellten Kandidaten gelten somit als gewählt, vermutlich müsse noch jemand nachberufen werden.

So gering sei die Beteiligung noch nie gewesen, bedauert Gisela Busch. Doch was sind die Gründe? „Viele Menschen, vor allem jüngere mit Familie, sind bereits in anderen Gremien eingebunden, beispielsweise im Kindergarten oder in der Schule“, meint die Vorsitzende. Manche Menschen schrecke vielleicht die Aussicht auf lange Sitzungen in ihrer Freizeit ab. „Allerdings achten wir immer darauf, dass die Sitzungen nicht zu lange werden“, betont Busch.

Die Situation in Radevormwald ist nicht ungewöhnlich. Seit Jahren fallen in den Landeskirchen, auch im Rheinland, viele Presbyteriumswahlen aus. „Ich bin seit 20 Jahren hier im Amt, und es war schon immer schwierig, Menschen für das Amt des Presbyters zu gewinnen“, sagt Pfarrer Manuela Melzer von der lutherischen Kirchengemeinde. Als wichtigsten Faktor für die Zurückhaltung bei der Kandidatur sieht sie mangelnde Zeit. „Man muss als Mitglied des Presbyteriums viel Zeit einbringen und Verantwortung übernehmen“, sagt die Pfarrerin. „Zudem bindet man sich ja für vier Jahre.“ Und das scheuten viele Menschen in den aktuellen schnelllebigen Zeiten.

Dennoch hält Manuela Melzer die Presbyteriumsverfassung immer noch für zeitgemäß. „Es gehört zur Grundverfassung unserer Kirche, und es gewährleistet innerkirchliche Demokratie.“ Eine Herausforderung sei es freilich, Menschen zu finden, die bei Themen wie Finanzen oder Gebäudewirtschaft ihre beruflichen Erfahrungen mit einbringen können.