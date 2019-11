Vereinsleben in Radevormwald : Vereine werden mit Kassenbons der Apothekenkunden unterstützt

Uwe Schmidt (links) und Ralph Bültmann vor den Spendenkästen. Foto: Bergische Apotheke

Radevormwald Dr. Ralph Bültmann hat für seine Apotheke am Schlossmacherplatz ein passendes Konzept gefunden, mit dem die Vereine in Radevormwald unterstützt werden können. Seit einem Monat hängen in der Bergischen Apotheke zwölf Briefkästen, die jeweils einem Verein gewidmet sind.

Die Spendenaktion will die Vereine und damit das Gemeinschaftsleben in Radevormwald unterstützen.

„Unsere Kunden können ihren Kassenbon nach dem Einkauf in einen der Briefkästen werfen und damit den Verein ihrer Wahl unterstützen“, erklärt der Apotheker. Am Ende eines Quartals werden die Summen der Kassenbons zusammengezählt. Die Bergische Apotheke spendet dann fünf Prozent des Gesamtbetrags an die Kasse des jeweiligen Vereins.

Apotheker Ralph Bültmann ist vor zwei Jahren auf dieses Spendenkonzept in einem Supermarkt aufmerksam geworden. „Jetzt habe ich es endlich umgesetzt und die Briefkästen langfristig in der Apotheke eingerichtet.“

Die Auswahl der Vereine ist allerdings flexibel. „Im Laufe der Zeit werden wir immer wieder die Vereine austauschen und ändern, damit sich die Spenden gerecht auf die Vereine der Stadt verteilen“, sagt der Apotheker. Aktuell gibt es auch einen Joker-Briefkasten, der keinem Verein zugeordnet sind. Kunden, die einen Verein unterstützen wollen, der nicht in der Bergischen Apotheke vertreten ist, können auf ihrem Kassenbon den Verein ihrer Wahl vermerken.

Ausgenommen von der Aktion sind alle Umsätze mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Büchern sowie alle Rezeptgebühren und gesetzlichen Zuzahlungen, denn darauf darf die Apotheke keinen Nachlass irgendeiner Art gewähren.