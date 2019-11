Werbegemeinschaft in Radevormwald : Martinsmarkt war kein Reinfall

Diese Besucherinnen genossen den Markt mit einem Glas Glühwein (v. l.): Dorothea Schnütgen, Josi Röser, Doritha Ruppert, Ursula und Sandra Tacke. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Nicht so gut wie ein verkaufsoffener Sonntag, aber auch kein Misserfolg – so lässt sich die Reaktion der Geschäftsleute in der Innenstadt zum „langen Samstag“ zusammenfassen. Bei manchen Branchen lief es richtig gut.

Er erfüllte nicht ganz die Erwartungen, der Martinsmarkt in der Rader Innenstadt, der am vergangenen Wochenende zum ersten Mal an einem Samstag stattfand – aus Sorge, dass die Gewerkschaft ver.di bei einem verkaufsoffenen Sonntag Einspruch erheben könnte.

Dass zumindest der Beginn der Veranstaltung nicht so gut lief, sei zu erwarten gewesen, sagt Marcus Strunk, Inhaber des gleichnamigen Optiker-Fachgeschäftes und Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Anfangs sei der Markt nicht recht in die Gänge gekommen. Dennoch will er den Veranstaltung nicht als Flop bezeichnen: „Am frühen Nachmittag war es sehr ruhig, aber später, als der Zug und das Martinsspiel begannen, war die Stadt gut gefüllt. Die Kaiserstraße zum Beispiel war gut gefüllt.“ Leider habe ein Verein kurzfristig noch abgesagt. Generell sei es natürlich bedauerlich, dass von so vielen Vereinen in Rade nur etwa ein Zehntel an dem Markt teilgenommen habe.

Info Rücksicht auf Vorgaben der Gewerkschaft Verkaufsfläche Die Verlegung des Martinsmarkts auf den Samstag war mit Rücksicht auf die Gewerkschaft ver.di vollzogen worden. Diese hat seit einigen Jahren ein Auge darauf, dass an verkaufsoffenen Sonntagen die Verkaufsfläche nicht die Veranstaltungsfläche der jeweiligen Feste übersteigt. Bei einem „langen Samstag“ taucht dagegen dieses Problem nicht auf.

Mit der Entscheidung, den Martinsmarkt erstmalig an dem Samstag stattfinden zu lassen, gab es eine Überschneidung mit dem Martinszug in den Wupperorten. Dass die Parallelität der Ereignisse der Veranstaltung in der Innenstadt geschadet hat, hält Marcus Strunk für ausgeschlossen. „Dann wäre der Zustrom der Besucher am späten Nachmittag ja nicht zu erklären.“ Auch auf das kalte, nasse Wetter möchte Strunk die Schuld nicht schieben.

Karsten Schaub, Co-Geschäftsführer der gleichnamigen Möbelhauses, zieht eine gemischte Bilanz des Samstags. Ein Reinfall sei es nicht gewesen. „Ich hatte eigentlich mit weniger Besuchern gerechnet“, gesteht er. „Es war nicht so, dass wir total umsonst hier waren.“ Dennoch: Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei es doch weniger gut gelaufen. „Wir haben gerade im November an diesen verkaufsoffenen Sonntagen sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Schaub. Teilweise seien dann Möbel im Wert von rund 20.000 Euro verkauft worden, dieses Mal habe etwa bei der Hälfte gelegen.

Gut dagegen lief der Samstag im Schuhhaus Habermann. „Es kommt sehr auf die Branche an“, sagt Inhaber Rainer Habermann. Das früh einsetzende kalte Wetter in diesem Jahr begünstige den Geschäftszweig der Schuhmode.

Obwohl er also persönlich nicht über mangelnden Zuspruch der Kundschaft am vergangenen Smastag klagen kann, sieht auch Rainer Habermann ein grundsätzliches Problem bei dem diesem Termin: „Es wurde ja im Vorfeld auch außerhalb von Radevormwald geworben, aber es kamen offenbar wenig Menschen aus den umliegenden Kommunen.“ Diese würden sich an einem verkaufsoffenen Samstag eher einfinden, lautet seine Einschätzung.