Im Heimatmuseum Radevormwald : 70 Jahre Kulturkreis in einem Raum

Radevormwald Zum Jubiläum gibt es im Heimatmuseum eine Sonderausstellung. Gezeigt werden Programm und Plakate.

Aufmerksame Besucher werden bemerken, dass sich das Angebot im Laufe der 70 Jahre stark verändert hat. „Wir haben fast alle 70 Programme gefunden und sie in der Ausstellung unter gebracht“, sagt Michael Teckentrup. Er hat die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Christiane Stein-Hausmann konzipiert, die sich nicht nur für den Kulturkreis einsetzt, sondern auch lange die Leiterin der Stadtbücherei war. In ihrem Fundus ist nahezu nichts verloren gegangen. Ihr Vater, Herbert Stein, war bis 1991 der Vorsitzende des Kulturkreises. „Aus seinem Nachlass haben wir die ersten Programme und Plakate. Das ist ein großer Schatz“, sagt Michael Teckentrup.

Ein Schmuckstück der Ausstellung ist außerdem eins der ersten Plakate des Kulturkreises, das die Aufführung von „Hänsel und Gretel“ bewirbt. In den 80er-Jahren waren Wilhelm Busch Abende besonders beliebt. „Wir erinnern mit den Plakaten an besondere Aufführungen, die entweder in unseren Anfängen liegen oder über die immer noch gesprochen wird.“ Für Michael Teckentrup war das zum Beispiel die Veranstaltung „Kulinarisches Gelichter“ mit Horst Lichter. Die Sonderausstellung beleuchtete neben den Höhepunkten, aber auch thematische Blöcke des Kulturkreises. Dazu gehören die Rader Comedy-Show, die 2011 startete, Musikabende und Schultheater, das sich häufig mit der Aufklärung über Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. „Das Schultheater liegt mit besonders am Herzen, weil wir damit junge Menschen erreicht und aufgeklärt haben.“ Fotografien dokumentieren die Anfangszeiten der „Maske Rader“, die mit Sketchen angefangen hat und Kalender an die Gruppe 13, die bis zu ihrer Auflösung Teil des Kulturkreises war. „Neben der Maske Rader und der Gruppe 13, hatte der Kulturkreis auch mal einen eigenen Kinderchor, der 1965 gegründet wurde und dann in die Musikschule übergegangen ist“, sagt der Vorsitzende des Kulturkreises.

Die Sonderausstellung erinnert an alle Gruppe und die Meilensteine des Kulturkreises. Zu entdecken gibt es umfangreiches Ansichtsmaterial, Bilder und Zeitungsartikel.