Radevormwalder Turnverein : Kinderturntag und Flummi-Turnier für Familien

Radevormwald Der Deutsche Turnerbund ruft für kommenden Samstag wieder zum Kinderturnen auf. Auch in Rade gibt es eine Veranstaltung.

( Zum Kinderturntag für Kinder ab dem Krabbelalter lädt der Radevormwalder Turnverein (RTV) für Samstag, 16. November, in die Turnhalle der Grundschule Stadt, Carl-Diem-Straße, ein. Unter der Leitung von Kinderturnwartin Nicole Friese und ihrem Team gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Von 10 bis 12 Uhr turnen die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren an verschiedenen Stationen. Von 15 bis 16 Uhr und dann nochmals von16 bis 17 Uhr turnen die Kinder bis vier Jahren. Die Kinder turnen mit ihren Lieblingsmenschen durch einen bunten Stundenverlauf. Interessierte Kinder mit Eltern sind zu den jeweiligen Altersgruppenzeiten zum Kennenlernen und Schnuppern eingeladen.

Das große Flummiturnier der Trampolinabteilung findet ebenfalls am Samstag, ab 11.30 Uhr in der Sporthalle an der Hermannstraße statt. Dort kann den Wettkampfkindern zugeschaut werden. Für das leibliche Wohl sorgen die Eltern der Wettkampfkinder.