Corona-Bekämpfung in Radevormwald : Mehr Luftfilter für die Schulen?

Radevormwald Die Stadt Radevormwald will prüfen, ob es noch Fördermöglichkeiten für neue Luftfilter in den Schulen gibt. Bislang wurden nur 27 Geräte angeschafft und die Vorgaben des Landes machen es schwer.

Können die Schulen in Radevormwald mit mehr Luftfiltern ausgestattet werden? Die CDU-Fraktion in Radevormwald hatte einen Antrag gestellt, die Fördermöglichkeiten von Bund und Land zu nutzen und so viele Geräte wie möglich für die Schulen der Stadt zur Verfügung zu stellen.

Jürgen Funke, der Leiter des Schulamtes, versprach in der Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten nutzen werde, die Förderung zu erhalten. Allerdings lässt die Richtlinie des Landes, die inzwischen aktualisiert wurde, nur einen gewissen Spielraum. „Die Luftfilter sollen nur in Räumen eingesetzt werden, in denen es nicht möglich ist, mit offenen Fenster stoßzulüften.“ Das sei etwa der Fall, wenn Fenster nur „auf Kipp“ gestellt werden könnten. Alle 20 Minuten soll in den Klassenräumen ein gründliches Stoßlüften durchgeführt werden, so lautet die Vorschrift.