Radevormwalder verurteilt : Dreifacher Vater muss wegen Internetbetrugs vor Gericht

Radevormwald Ein 35-jähriger aus Radevormwald hat Schuhe, Fahrräder und Autoteile auf fremdem Namen im Internet bestellt. Nicht sein erster Betrug. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Schon vor zehn Jahren erhielt ein Radevormwalder zwei Geldstrafen in Höhe von jeweils 1000 Euro, weil er andere Menschen betrogen hatte. Nun saß der 36-jährige dreifache Familienvater erneut vor dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht. Ihm wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zehn Bestellungen im Internet getätigt zu haben, ohne sie bezahlen zu wollen. Mehrfach handelte es sich dabei um Kleidung.

Das Geständnis wertete der Staatsanwalt zu seinen Gunsten. Er beantragte die Teileinstellung der vier Betrugsfälle, bei denen die Ware gar nicht erst an den Angeklagten ausgeliefert worden war. Für die restlichen sechs Betrugsfälle forderte er eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1200 Euro (120 Tagessätze zu je zehn Euro). Der Richter schloss sich in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Zudem verzichtete das Gericht auf einen Wertersatz, da ein Teil der nicht bezahlten Ware sichergestellt und an die geprellten Firmen zurückgegeben werden konnte.