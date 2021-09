Konzert in Radevormwald : Für den Schlager-Abend gibt's noch Karten

Radevormwald Judith & Mel, Chris Andrews sowie Stefanie und Eberhard Hertel treten am 2. Oktober im Bürgerhaus auf. Der Erlös wird einem wohltätigen Zweck gespendet.

Chris Andrews, geboren 1942 in London, trat bereits in den 1960er Jahren im legendären Hamburger Star-Club auf, der auch das Sprungbrett für die spätere Karriere der Beatles wurde. Heute lebt der britische Sänger, dessen Ehefrau Deutsche ist, in Selm in der Nähe von Dortmund und auf Mallorca. Als Komponist hat Chris Andrews auch für andere Künstler zahlreiche Songs komponiert, beispielsweise für Agnetha Fältskog von ABBA und für Peter Orloff.