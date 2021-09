Historische Bilder aus Radevormwald : Impressionen aus einer versunkenen Welt

Radevormwald Karl Schmidt hat wieder interessante historische Bilder für den Radevormwalder Kalender ausgewählt. Bei der Auflage für das Jahr 2022 sind auch einige Postkarten dabei.

Seit Jahren findet er verlässlich in vielen Häusern in Radevormwald seinen Platz an der Wand: der Kalender „Historische Ansichten von Radevormwald“. Heimatkenner Karl Schmidt sucht die Motive aus, die von der Kalender-Manufaktur im niedersächsischen Verden dann veröffentlicht werden. Und bislang sind dem 88-Jährigen die Bilder noch nicht ausgegangen, obwohl das Kalender-Projekt nun schon ins siebte Jahr geht.

Verlag Die „Kalender-Manufaktur“ in Verden an der Aller. Mehr Informationen unter

Buchhandlung Erhältlich ist der neue Historische Kalender 2022 für Radevormwald in der Bergischen Buchhandlung am Schlossmacherplatz.

Eine weitere Straße in der Stadt ist nach einem Turm benannt, den es inzwischen nicht mehr gibt – die Telegrafenstraße. Der optische Telegraf wurde 1833 bis 1849 eingesetzt, auf der Linie Berlin bis Koblenz. Die Station in Radevormwald war eine von insgesamt 62. Später befand sich hier ein beliebtes Ausflugslokal, das aus naheliegenden Gründen „Restaurant Telegraph“ genannt wurde. Auch dazu ist im Kalender für 2022 eine hübsche Postkarte zu sehen, als Motiv für den Juni. Die Telegrafenstraße und die Ortslage Am Telegraf erinnern noch heute an diese Form der Fern-Kommunikation.