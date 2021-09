Wechsel in Radevormwald : Sönke Eichner soll Stadtsportverband leiten

Radevormwald An der Spitze des Stadtsportverbandes Radevormwald wird es einen Wechsel geben. Der bisherige Vorsitzende, Dr. Jörg Rieger, wird bei der kommenden Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 6. Oktober, nicht mehr zur Wahl antreten.

Zur Wahl als Nachfolger von Jörg Rieger wird sich Sönke Eichner stellen. Derzeit ist er als Erster Beigeordneter der Stadt Hilden tätig, zuvor war er 15 Jahre bei der Stadtverwaltung in Radevormwald in verschiedenen Funktionen beschäftigt. Sönke Eichner ist von Hause aus Diplom-Sportlehrer und besitzt vielfältige und hervorragende Kenntnisse und Erfahrungen in der öffentlichen Sportverwaltung sowie der Sportselbstverwaltung. Sowohl in seiner jetzigen Tätigkeit als auch bei seinen Verwaltungsaufgaben in seiner Heimatstadt Radevormwald war Sport Teil seines Arbeitsgebietes. Eichners Chancen, gewählt zu werden, sind sehr gut, denn weitere Kandidaten haben sich bislang nicht gemeldet.