Politik in Radevormwald : Wahlspot läuft im Corso-Kino

Radevormwald SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten sind auf der Leinwand zu sehen. Am Freitagvormittag wurde der Film vorgestellt. Auch Rades Bürgermeister Johannes Mans machte vor der Kamera mit.

Für die SPD Radevormwald ist ein eigener Werbespot der Weg, um die jungen Wähler anzusprechen und für ihre Partei zu begeistern. „Wähler zwischen 16 und 38 sind schwer zu erreichen. Wir holen sie da ab, wo sie sich aufhalten und das ist zum Beispiel im Kino“, sagt Dietmar Stark. In den nächsten zwei Wochen wird der Werbespot in seiner langen Fassung exklusiv im Corso Kino Radevormwald laufen und zwar vor jeder Filmvorstellung. Danach läuft der Werbespot verkürzt auch auf den Social Media Kanälen der Partei. „Die exklusive Zusammenarbeit mit dem Rader Kino ist bei dem Inhaber direkt auf offene Ohren gestoßen. Wir freuen uns darüber. Das Kino zeigt den Werbespot vier Wochen lang.“ Inhaltlich vermittelt der Werbespot, in dem auch Dietmar Stark selber zu sehen ist, kein Parteiprogramm, sondern ein Lebensgefühl. „Lebensgefühle sind politisch interpretierbar und das wollten wir abbilden“, sagt der Fraktionsvorsitzende, der in dem Werbespot ein Boot schnittig über die Talsperre lenkt. In Bewegung sind auch Petra Pfeiffer und Nahed Stark. Die SPD-Kandidatinnen für die Kommunalwahl am 13. September sieht man in dem Werbespot euphorisch in einem Segelflugzeug sitzen. Die Landratskandidatin Tülay Durdu fährt auf einem Fahrrad an der Wuppertalsperre vorbei und begegnet Bürgermeister Johannes Mans vor dem SPD-Büro auf dem Marktplatz.