Hauptschule Radevormwald : Ein letztes Hoch auf die Hauptschule

Die Tanz-AG der Sekundarschule bereichert mit einer Darbietung das Programm der Feierstunde. Beide Schulen teilten sich bis zuletzt das gleiche Gebäude. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der letzte Jahrgang der Geschwister-Scholl-Schule hat Zeugnisse bekommen. Nun ist die Einrichtung Vergangenheit.

Von Flora Treiber

Seit Dienstag ist die Geschwister-Scholl-Schule offiziell nicht mehr Teil der Radevormwalder Schullandschaft. Nach 51 Jahren wurden die letzten Absolventen der Hauptschule entlassen.

Bei einer Feierstunde in der Aula der Schule, die jetzt das Gebäude der Sekundarschule ist, bekamen die jungen Erwachsenen ihre Abschlusszeugnisse. Gemeinsam mit dem Kollegium haben sie es geschafft, die Geschwister-Scholl-Schule bis zum letzten Tag mit Leben zu füllen.

Info Eine Geschichte, die im Jahr 1968 begann Die Schulhistorie Die Geschwister-Scholl-Schule wurde 1968 gegründet und wurde 1989 zur Ganztagsschule ausgebaut. Zwei Jahre später erfolgte die Zusammenlegung der Teilstandorte der Carl-Diem-Straße sowie der Hermannstraße. Seitdem war die Hauptschule gebündelt an dem Schulzentrum Hermannstraße angesiedelt. Dieser Standort ist in den vergangenen Jahren sukzessive von der Sekundarschule übernommen worden. 2001 stiegen die Schülerzahlen der Hauptschule stark, woraufhin ein weiterer Ausbau folgte. Seit 2011 sind die Schülerzahlen stark gesunken. 2014 konnte zum ersten Mal aufgrund geringer Anmeldungen keine fünfte Klasse mehr gebildet werden.

„Das letzte Jahr mit euch hat mir total viel Spaß gemacht. Ihr habt den Sinn von Schule erkannt, mitgeholfen die Sekundarschule zu etablieren und euch sozial engagiert. Darauf bin ich stolz“, bedankte sich Frank Funke bei seinen Abschlussschülern. Er hat die Leitung der Hauptschule in den vergangenen Jahren kommissarisch übernommen. Obwohl ihm, genau wie allen anderen Lehrern, der Abschied schwer fällt, ist das Ende der Geschwister-Scholl-Schule für ihn kein Grund zum traurig sein. „Das Ende unserer Schulform ist ein Grund zum Feiern, denn jedes Ende ist ein neuer Anfang. In Radevormwald gibt es jetzt eine neue Schulform, die es Schülern ermöglicht noch besser gefördert zu werden“, sagt Funke. Er ist vor über 20 Jahren an die Hauptschule gekommen und hat miterlebt, wie sich die Nachfrage der Schulform verändert hat. Schulrat Thomas Gunkel, der im Oberbergischen Kreis für Förder- und Hauptschulen zuständig ist, war an der finalen offiziellen Veranstaltung der Schule auch an der Hermannstraße. Er hat den enormen Strukturwandel der weiterführenden Schulen begleitet. „Der Wandel ist seit 2014 im Gange und das Konzept Schule musste neu gedacht und organisiert werden. Die Hauptschule wurde als Schulform kaum noch nachgefragt. Für Radevormwald funktioniert das Konzept einer Sekundarschule. Jetzt ist ein neues Maß an Gerechtigkeit und individueller Förderung möglich“, sagt er. Sein Dank geht an die Lehrer, die es trotz überschaubarer Größe geschafft haben, das Bildungsangebot der Geschwister-Scholl-Schule aufrecht zu erhalten.

Bürgermeister Johannes Mans erinnerte in seiner Ansprache an die Geschichte der Hauptschule, die 1968 begann. „Die Schule war ein wesentlicher Bestandteil der weiterführenden Schulen in unserer Stadt und die Lehrer haben ganze Arbeit geleistet.“ Er forderte seine Zuhörer außerdem dazu auf an das Ereignis der Schule zu denken, das sie maßgeblich geprägt hat. Bei dem tragischen Zugunglück im Mai 1971 in Dahlerau sind 41 Schüler der Geschwister-Scholl-Schule ums Leben gekommen. Dieses Unglück hat nicht nur die Schule, sondern die gesamte Stadt bewegt und tut es bis heute. Vergessen wird dieser Tag und die verstorbenen Schüler und Lehrer nie.

Schulleiter Frank Funke will auch, dass der Name der Schule nicht in Vergessenheit gerät und weiterhin einen Platz in Radevormwald hat. „Die Geschwister Scholl sind wichtig für die deutsche Geschichte und auch für die unserer Stadt. Für den Namen sollte es weiterhin einen festen Platz in der Stadt geben“, forderte er.

Auf der Abschlussfeier wurden 38 junge Erwachsene mit ihren Zeugnissen entlassen. Für sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt, den die meisten auf einer weiteren Schulform, manche aber auch an einem Ausbildungsplatz beginnen werden.