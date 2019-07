Oberberg : Mehr Familien suchen Hilfe bei Schulpsychologen

Oberberg Die Zahl der Beratungen hat im vergangenen Jahr zugenommen, teilt Bernd Christ, der Leiter des Schulpsychologischen Dienstes im Kreis, mit.

(s-g) Knapp 200 Kinder und ihre Familien haben in 2018 Hilfen des Schulpsychologischen Dienstes im Kreis in Anspruch genommen. Im Vergleich zum Vorjahr (170 Familien) ist das ein Anstieg. Die Leistungen bei den sogenannten Systemberatungen sind ebenfalls leicht angestiegen auf 823 (im Vorjahr: 808). In der Systemberatung werden Lehrkräfte, Schulmitarbeiter und ganze Schulen unterstützt. Unterstützung zur Gewaltprävention „Der Umgang mit Gewalt und unangemessenes Verhalten von Schülerinnen und Schülern steht zunehmend im Zentrum unserer Arbeit", sagt Bernd Christ, Leiter des Schulpsychologischen Dienstes.