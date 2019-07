SC 08 Radevormwald : Rader Mannschaft siegt beim „Mittelmoselcup“

Radevormwald Der Wettbewerb in Zeltingen-Rachtig fand zum 31. Mal statt. Die Mannschaft aus dem Bergischen jubelte am Ende.

(s-g) Die „Alten Herren“ des SC 08 Radevormwald haben zum zweiten Mal nach 2017 den traditionellen „Mittelmoselcup“ in Zeltingen-Rachtig (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gewinnen können. Dieser Wettbewerb fand zum 31. Mal statt. Nach einer erfolgreichen Vorrunde am Samstag, mit sieben Punkten und 8:1 Toren trafen die „Alten Herren“ aus dem Bergischen im Viertelfinale auf die Fortuna Bottrop aus dem Ruhrgebiet – und gewannen klar und deutlich mit 3:0 Toren. Das zweite Halbfinale gegen Turnierneuling Kaisersesch aus der Pfalz wurde mit 2:1 Toren gewonnen. Torschützen waren David Strykowski und Hüseyin Kilic. Im großen Finale um den 31. „Mittelmoselpokal“ waren „gute alte Bekannte“, der Titelverteidiger von 2018, der SV Hofheim aus Hessen der erwartete Endspielgegner. Alfred Palt brachte die Rader mit 1:0 in Führung, aber der SV Hofheim konnte noch zum 1:1 ausgleichen. Kurt Kurtay schliesslich sorgte mit dem Treffer zum 2:1 für den Jubel bei den Radern Anschließend gab es eine Siegerehrung bei hochsommerlichen Temperaturen.