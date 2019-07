Folkmusik in Radevormwald : „Hill & Ray“ – lauschiger Abend mit Folk und Pop in Honsberg

„Hill & Ray“ – lauschiger Abend mit Folk und Pop in Honsberg

Folkmusik in Radevormwald

Jamie Hill und Peter Ray treten am Samstag in Honsberg auf. Der Eintritt ist frei. Foto: Veranstalter. Foto: Dorfgemeinschaft

Radevormwald Die Musiker aus Berlin bilden mit ihrem Auftritt den Auftakt für das Kulturprogramm der Dorfgemeinschaft.

(s-g) Die Dorfgemeinschaft in Honsberg startet am Samstag, 6. Juli,19 Uhr, in ihr diesjähriges Kulturprogramm – bei freiem Eintritt. Zum Auftakt gibt es Besuch aus Berlin: Das Duo „Hill & Ray“ präsentiert Songs, die zwischen Folk, Rock und Pop changieren. Gitarre, Schlagzeug und zweistimmiger Gesang kommen zum Einsatz. „Von zart bis rockig, von Ballade bis ,upbeat’“, beschreiben die Musiker selber ihr Repertoire.