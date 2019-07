Talsperren bei Radevormwald : Blaualgen-Alarm für heimische Badegewässer

Radevormwald Besonders für Kinder und Menschen mit Allergien können die Algenteppiche gefährlich werden.

(s-g) Bei dem schönen Wetter sind die Talsperren des Wupperverbandes ein beliebtes Ausflugsziel. Allerdings haben die ungewöhnlich heißen Temperaturen der vergangenen Wochen auch eine unangenehme Folge: es können sich große Ansammlungen von Blaualgen bilden. Derzeit warnt der Kreis vor einer Ansammlung dieser Bakterienkolonien in der Lingese-Talsperre bei Marienheide. Doch auch in anderen Gewässern des Wupperverbandes können sich diese Algenteppiche bilden.

Die Algenteppiche sehen wie ein grün-bläulicher, schlieriger Belag aus, die das Wasser trüben. An der genannten Stelle in der Lingese-Talsperre sollten Besucher vorerst aufs Baden verzichten, raten die Experten des Kreises. Ein offizielles Badeverbot gibt es allerdings noch nicht. Das Gesundheitsamt habe an den betroffenen Gewässern Proben entnommen. Gemeinsam mit dem Wupperverband werde man die Situation aufmerksam beobachten. Durch Wasserbewegungen oder durch Winddrift können die Algenteppiche auch an andere Orte transportiert werden.