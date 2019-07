Wupperorte in Radevormwald : Bürgerverein bestätigt ohne Gegenstimmen den Vorstand

Radevormwald Mitte September will der Verein eine große Jubiläumsveranstaltung organisieren.

Der zweite Vorsitzende des Bürgervereins, Marcus Riese, berichtete ausführlich über das vergangene Jahr. Erwähnenswert ist, dass der Bürgerverein nicht nur die Verschönerung der Wupperorte betreibt, „sondern auch das Geschaffene, wie die Wupperauen, den Mehrgenerationen - Spielplatz und die Stelenplätze entlang der Kinderwagenchaussee pflegt“, wie Armin Barg betont. Im vergangenen Jahr wurde eine alte Telefonzelle in einen Bücherschrank umgewandelt. Dieser steht an der Wupper-Apotheke und wird sehr rege genutzt. „Hier gilt noch einmal der Dank an die vielen Sponsoren und Helfer“, so der Vereinssprecher.