Kindergarten in Radevormwald : Im „Zirkus Wuppsala“ wird es bunt

Mia und Laura (rechts) üben eine Balancier-Nummer für die Aufführung am Samstag. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Kita Wupper hat in dieser Woche den Spielecircus Köln zu Gast. 48 Kinder üben für die Aufführung am Samstag.

Von Flora Treiber

Die Kinder der Städtischen Kindertagesstätte Wupper sind aufgeregt und blicken voller Freude auf die anstehenden Tage, denn für den Rest dieser Woche verwandelt sich die Kita in den „Zirkus Wuppsala“.

Alle drei Jahre ermöglicht der Förderverein der Einrichtung das mehrtägige Zirkusprojekt, das die Kinder zu vielseitigen Artisten macht und 3000 Euro kostet. Geleitet wird das Projekt durch den Spielecircus Köln, der mit einem großen Materialfundus und Requisiten sowie zwei Mitarbeitern angereist ist.

Info Die Aufführung findet am Samstag statt Die Aufführung Der Zirkus Wuppsala der Städtischen Kindertages Wupper führt am kommenden Samstag, 6. Juli, ab 15 Uhr ihre Show in der Grundschule auf der Brede auf. Der Einlass beginnt um 14.45 Uhr. Kinder können sich die Show kostenlos ansehen, Erwachsene bezahlten 3 Euro pro Karte. Wer sich Karten im Vorverkauf sichern möchte, kann das über den Kindergarten machen. Präsentiert wird die Show durch den Spielecircus Köln. Zwei Referenten haben mit insgesamt 48 Mädchen und Jungen ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Es gibt Hot Dogs, Muffins und Popcorn.

„Wir haben heute morgen alle Materialien und die Manege in unserem Turnraum aufgebaut. Der Zirkus ist sehr gut ausgestattet und ermöglicht den Kindern unterschiedliche Fähigkeiten zu erlernen“, sagt Tatjana Gelwig-Götz, die Leiterin der Kita. Gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie die Kindern bereits in den vergangenen vier Wochen auf das Zirkusprojekt vorbereitet. „Wir haben Bilderbücher zu dem Thema gelesen, gebastelt, Zirkuslieder gesungen und erste akrobatische Grundlagen in unserem Turnraum geschaffen. Die Kinder freuen sich sehr auf diese Woche und können es kaum abwarten eigene Kunststücke zu erlernen.“

Jeder Tag des Projekts startet und endet mit einer gemeinsamen Aktion, bei der alle Kinder zeigen können was sie bereits gelernt haben. Gestern teilten sich die 48 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen auf und lernten alle Bereiche der Manegenkunst kennen. Heute werden sie sich entscheiden, welche Kunststücke sie am Samstag vor Publikum aufführen wollen.

Die fünfjährige Anna hat diese Woche den Jonglierteller für sich entdeckt. Während sich ein leichter Plastikteller unaufhörlich auf der Spitze eines Stabs dreht, kann sie sich auf den Boden legen oder den Teller durch ihre Beine reichen. Nach ein wenig Übung sieht das schon spektakulär aus. Dank Zirkus-Referentin Miriam Zömbik, die seit 20 Jahren für den Spielecircus arbeitet, erleben die Kinder in dieser Woche schnell Erfolgserlebnisse. Mit Erfahrung und Geduld bringt sie den kleinen Akrobaten alle Tricks bei, die man in so kurzer Zeit erlernen kann. Laura und Leon begeistern sich für die leichten Jongliertücher, die sie auch Gespenster nennen. Wie freundliche Geister schweben die Tücher durch die Luft und Landen auf den Köpfen und Rücken der Kinder. Neben Jongliertechniken lernen die Kinder außerdem Balancieren und Seiltanz, den Umgang mit Fackeln oder das Gehen über Nagelbretter. Alle Showeinlagen erfordern Mut und Selbstvertrauen.

Tatjana Gelwig-Götz schätzt das Zirkusprojekt, weil es den meisten Kindern dabei hilft sich selber zu vertrauen, mutiger und selbstbewusster zu werden. „Mann kann schon sagen, dass bei den meisten ein Knoten platzt. Nach dieser Woche trauen sie sich mehr zu und sind offener. Das ist toll“, sagt die Pädagogin.