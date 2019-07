Rat in Radevormwald : Neue Ratsregeln: „So wird die Demokratie begraben“

Radevormwald Der Vorstoß der Fraktionen von CDU und SPD für ein neues Regelwerk für den Rat stößt bei kleineren Fraktionen auf Kritik. Die beiden großen Parteien wollen unter anderem die Redezeit begrenzen, um ein Ausufern der Sitzungen zur verhindern.

Annette Pizzato, die Fraktionsvorsitzender der FDP, gesteht, dass sie in diesem Punkt gemischte Gefühle habe. Einerseits könne sie den Vorstoß der CDU und SPD nachvollziehen. „Die Sitzungen dauern ja inzwischen teilweise von 16 bis 23 Uhr.“ Auch müssten nicht alle Themen, die bereits zuvor in den Ausschüssen beraten worden seien, schon wieder von vorne debattiert werden. „Andererseits ist ja denkbar, dass zur Ratssitzung neue Erkenntnisse vorliegen, so dass über Punkte aus dem Ausschuss doch noch einmal gesprochen werden muss“, gibt sie zu bedenken. Aus diesem Grund sei man in der FDP-Fraktion skeptisch gegenüber der neuen Regelung. „Wir haben uns aber noch nicht entschieden, wie wir abstimmen werden“, sagt Pizzato.