Kartenspieler aus Radevormwald : Skatclub auf Platz drei bei der DM

Radevormwald Zum Sieg beim Wettbewerb in Magdeburg fehlten den Spielern aus der Bergstadt nur 169 Punkte. Es ist der größte Erfolg in der 40-jährigen Vereinsgeschichte.

() Einen hervorragenden Erfolg hat die Mannschaft des Skatclubs „Herz Dame Euroskat.com Radevormwald jetzt bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Magdeburg errungen. Der Wettbewerb fand am vergangenen Wochenende im Maritim-Hotel der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt statt. Für die Skatfreunde aus dem Bergischen traten Volker Criens, Oliver Güthe, Bernd Haack, Frank Haupt und Peter Hellbeck an. Es gab sechs Serien à 48 Spiele, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.