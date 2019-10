Kultur in Radevormwald : CDU will 60.000 Euro für Kultur in der Stadt sichern

CDU will 60.000 Euro für Kultur in der Stadt sichern

Radevormwald Dass die Summe zwei Jahre lang auf dem Konto der Wirtschaftsförderung lag, ohne dass das Geld für Kultur verwendet wurde, hatte für Irritationen gesorgt. Der Kulturausschuss soll nach dem Willen der CDU nun wieder das Heft in die Hand nehmen.

(s-g) Die Christdemokraten in Radevormwald haben einen Antrag zum Thema Kulturetat gestellt, der in der kommenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30. Oktober behandelt werden soll.

Die CDU-Fraktion bittet die Verwaltung, in dieser Sitzung einen Vorschlag vorzulegen, der es rechtssicher ermöglicht, den Betrag von insgesamt 60.000 Euro, der in den Jahren 2017 und 2018 im Bereich der Wirtschaftsförderung hinterlegt wurde, so in den städtischen Haushalt einzustellen, „dass die Summe dem Kulturbereich erhalten“ bleibe. Über die Verwendung dieser Mittel soll dann der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr beraten.