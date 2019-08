Projekt „Age Friendly City“ : Hamburg lernt von Radevormwald

Kyra Springer (r.) begrüßte die Delegation aus Hamburg sowie die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche (vorne im weißen Blazer) im Haus Burgstraße 8. Foto: Trägerverein "aktiv55plus"

Radevormwald Es geht um das Projekt der Weltgesundheitsorganisation „Age Friendly City“. Dieser Reihe gehört Radevormwald als einzige Kommune in Deutschland seit Ende 2016 an. Jetzt zeigt auch die norddeutsche Metropole Interesse.

Es geht um Städte, die das Leben ihrer Bürger im Alter freundlich gestalten. Das Projekt „Age Friendly City“, dem die Bergstadt seit knapp drei Jahren angehört, wirkt ganz offensichtlich aber nicht nur in Radevormwald, sondern entwickelt mittlerweile auch eine Strahlkraft nach außen. Montag und Dienstag reiste eine Delegation der Grünen „60plus“ aus Hamburg extra ins Bergische, um sich dort über die Bemühungen einer altersfreundlichen Stadt zu informieren. Unterstützung bekamen die Besucher aus dem hohen Norden durch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche. Sie ist Sprecherin für Pflegepolitik und für Altenpolitik. Ihr sei es wichtig, praktische Beispiele kennenzulernen, sagte sie während des Besuches in Radevormwald.

Kyra Springer, hauptamtliche Koordinatorin des Trägervereins „aktiv55plus“, begleitete die Delegation aus Hamburg zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden Sabine Danowski und dem Vorsitzenden Dr. Reinhold Hikl. Von Seiten der Stadt waren Bürgermeister Johannes Mans zur Begrüßung der Gäste, Burkhard Klein vom Bauverwaltungsamt, sowie Volker Grossmann, Leiter des Sozialamtes und städtischer Projektverantwortlicher für das „Age Friendly City“-Projekt, mit dabei. Kontakt hatten die Hamburger nach Radevomwald aufgenommen, weil sie herausgefunden hatten, dass Rade die einzige deutsche Stadt in dem WHO-Projekt ist. „Und da die Grünen über die Bürgerschaft erreichen wollen, dass Hamburg ebenfalls dem Projekt beitritt, wollten sich die Gäste bei uns näher informieren“, berichtete Kyra Springer. Im Kern ging es für die Norddeutschen um die Frage, wie das Projekt funktioniert, wie man sich bewirbt und was eine Stadt tun muss.

Info Rade als einzige Stadt aus Deutschland dabei Projektreihe Seit November 2016 gehört die Stadt Radevormwald als einzige in ganz Deutschland der auf drei Jahre angelegten Projektreihe an. Ziel der Initiative ist es, Kommunen altersfreundlicher zu gestalten. Die Schwerpunkte von „Age Friendly City“ liegen auf den öffentlichen Raum, den Verkehr, das Wohnen, die soziale Beteiligung, die Kommunikation in der Stadt und die Integration. Gesundes Altern Radevormwald ist Teil des Programms der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Age-friendly World“ – und damit zum zweiten Mal Teil eines Projektes, das die WHO aufgelegt hat. Beim ersten Mal ging es um „Gesundes Altern“. Aus dieser Aktion ist später der Verein „aktiv55plus“ entstanden. Teilnehmer Radevormwald reihte sich 2016 in eine Gruppe von 314 Städten aus 35 Ländern mit insgesamt 124 Millionen Menschen ein.

Im Vorfeld hatten die Hamburger einen Fragenkatalog ins Bergische geschickt, anhand dessen sich die Gastgeber schon mal etwas vorbereiten konnten. „Aber so richtig wussten wir nicht, was da auf uns zukommt“, sagte Kyra Springer. Da man nicht alle Fragen an einem Tag beantworten konnte, war die Delegation zwei Tage in Rade.

Kyra Springer zeigte den Besuchern das Haus der Begegnung Hürxthal am Schlossmacherplatz und stellte die Arbeit des Trägervereins in der Bergstadt vor. „Wir haben über unsere Arbeit gesprochen, aber auch über die Bewerbung für das Projekt und das weitere Vorgehen“, berichtete die Koordinatorin. Burkhard Klein informierte die Gäste über die Dinge, die in seinem Arbeitsbereich wichtig für „Age Friendly City“ sind.

Am Ende des Besuchs waren alle Beteiligten zufrieden: „Die Stadt als Mitglied der Initiative der Weltgesundheitsorganisation steht in einem guten Licht, und da gehört der Trägerverein ja dann doch irgendwie dazu“, sagte Kyra Springer. Volker Grossmann meinte, dass „aktiv55plus“ Teil von „Age Friendly City“ sei, also als Ratgeber ganz entschieden mitverantwortlich dafür sei, dass die Stadt ganz offenbar auch ein Beispiel für andere Kommunen sei. „Immerhin dient die Stadt Radevormwald als Beispiel für Hamburg“, sagte die Koordinatorin.