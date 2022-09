Auftritt in Radevormwald : Es gibt noch Karten für Konzert mit Judith und Mel

Das Schlager-Duo Judith und Mel tritt mit anderen Musikern am 30. Oktober im Bürgerhaus auf. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Radevormwald Bei der Veranstaltung für einen guten Zweck im Radevormwalder Bürgerhaus treten auch Claudia Jung und Stefan Santjer (Sanny) auf.

Für das Benefiz-Konzert mit beliebten Schlager-Stars in Radevormwald am Samstag, 30. Oktober, gibt es noch Karten. Ab 19 Uhr treten dann im Bürgerhaus das Duo Judith und Mel, Claudia Jung und Sanny (Stefan Santjer) auf. Der Erlös fließt zu 50 Prozent an die JMS Kinderhilfe sowie zu 50 Prozent an den örtlichen Verein Rade Integrativ.

Das Duo Judith und Mel gastierte für den guten Zweck bereits mehrmals in Radevormwald, wo sie auch persönliche Kontakte pflegen. So wurde das Programm des kommenden Konzerts bei einem Termin im Rathaus vorgestellt. „Zwischendurch werden wir auch Interviews auf der Bühne führen, mit den Menschen ins Gespräch kommen, und in der Pause besteht dann auch die Möglichkeit für Autogramme“, kündigt Sänger Mel Jersey an.

Tickets für den Abend gibt es für 44 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen: bei PBS Radevormwald, im Restaurant „Am Matt“, in der Bergischen Buchhandlung, in der Stadtbücherei und online über www.eventim.de. Der Einlass am 30. Oktober ist ab 18 Uhr.

(s-g)