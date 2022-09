Hospizbewegung in Radevormwald : Infoabend „Was am Lebensende gut tut“

Infoabend „Was am Lebensende gut tut“

Hospizbewegung in Radevormwald

Radevormwald Das Palliativnetzwerk Radevormwald lädt für den 29. September zu einem Informationsabend ein. Beleuchtet werden mehrere Themen, wie die Lebensqualität Sterbender verbessert werden kann.

Das Ambulante Ökumenische Hospiz in Radevormwald macht auf eine Veranstaltung am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses aufmerksam. Der Titel lautet „Was am Lebensende gut tut“. Veranstaltet wird dieser Informationsabend vom Palliativnetzwerk Radevormwald. Im Palliativnetzwerk Radevormwald haben sich qualifizierte Ärzte und Pflegedienste, das Krankenhaus, Altenheime, SAPV-Teams (spezialisierte ambulante Palliativversorgung) und das Ambulante Ökumenische Hospiz zusammengeschlossen.