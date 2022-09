Kulturkreis in Radevormwald : Start der neuen Spielzeit mit „Die Wahrheiten“

Kulturkreis in Radevormwald

Radevormwald Das Rheinische Landestheater Neuss spielt im Bürgerhaus ein vielschichtiges Stück des erfolgreichen Autorenduos Lutz Hübner und Sarah Nemitz.

Am Mittwoch 28. September, startet um 19.30 Uhr die neue Spielzeit 2022/23 des Kulturkreises Radevormwald mit einem Abo-Stück im Bürgerhaus Radevormwald, dem Schauspiel „Die Wahrheiten“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, aufgeführt von Rheinischen Landestheater Neuss .

Wie aus heiterem Himmel beenden Jana und Erik per SMS ihre langjährige Freundschaft zu Sonja und Bruno. Rückfragen sind unerwünscht. Nach 17 Jahren, in denen die beiden Paare miteinander befreundet waren, können sich Sonja und Bruno diesen drastischen Schritt nicht erklären.

Erik, der die SMS verschickt hat, versteht es selbst noch nicht so genau, aber er handelt in Janas Sinne – zumindest glaubt er das. Hätte er sie vorher vielleicht fragen sollen? Jana wird vor vollendete Tatsachen gestellt und fühlt sich von seiner Aktion überrumpelt. Nie wollte sie den Kontakt zu Sonja abbrechen. Was aber ist zwischen Jana und Bruno vorgefallen? Auf den plötzlichen Kommunikationsstopp folgt die schonungslose Suche nach Antworten, bei der immer mehr unangenehme Wahrheiten ans Licht kommen.