Verein trainiert am Beyenburger Stausee : „Drag Attack“ erfolgreich bei Deutscher Meisterschaft

Die Masters-Damenmannschaft (Ü50) an der Olympia-Regattastrecke in München-Oberschleißheim. Foto: Frank Jehle

Wuppertal/Radevormwald Das Damen- und das Masters Mixed-Team des Vereins für Kanusport Wuppertal (VfK) nahmen in München an den Drachenboot-Wettkämpfen teil.

Vom 16. bis zum 18. September nahmen das Damen- und das Masters Mixed-Team des Vereins für Kanusport Wuppertal (VfK) in München an der Deutschen Meisterschaft im Drachenboot teil. Das Team der Damen erkämpfte sich auf allen drei Renndistanzen den zweiten Platz, auch das Mixed-Team erreichte Platzierungen in den Finalläufen.

Obwohl das Wetter an der Olympia-Regattastrecke in München-Oberschleißheim alles andere als einladend war, konnte sich das Team „Drag Attack“ des VfK Wuppertal bereits am ersten von drei Renntagen durchsetzen: Auf der Langstrecke (2000 Meter mit vier Wenden) verbuchte die Masters Damen-Mannschaft den Vizemeisterinnen-Titel für sich. Das Mixed-Boot erreichte den sechsten Platz.

Auch der zweite Regattatag war zwar von strömendem Regen geprägt, dennoch waren die Damen erneut siegreich und konnten auch auf der Renndistanz von 500 Metern die Silbermedaille erpaddeln, während das Mixed-Team im Finallauf den fünften Platz erreichte. Das Triple erkämpften sich die Damen dann am Sonntag, als sie auf der 200 Meter-Strecke, mit nur wenigen Hundertstel Abstand zum siegreichen Team der „Neckardrachen“, ebenfalls den zweiten Platz für sich verbuchen konnten.

Das Team „Drag Attack“, das am Beyenburger Stausee trainiert und auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken kann, nahm nach dreijähriger Corona-Pause wieder an einer Deutschen Meisterschaft teil. Von drei gemeldeten Mannschaften konnten leider nur die Masters in der Alterskategorie über 50 im Damen- und Mixedboot an den Start gehen, da das Team der Leistungsklasse aufgrund von Krankheitsausfällen in diesem Jahr nicht mitfahren konnte.

(s-g)