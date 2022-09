Politik in Radevormwald : Runder Tisch gegen Rechts soll neu starten

Bei einer Razzia gegen die rechte Szene vor rund zehn Jahren wurden diese Waffen und Propaganda-Artikel in Radevormwald beschlagnahmt und von der Staatsanwaltschaft Köln der Presse präsentiert. Laut dem Linken Forum ist die Szene weiterhin aktiv. Foto: Rüttgen

Radevormwald Bei einem Informationsabend des Linken Forums ging es um rechte Netzwerke in der Stadt, deren Strukturen weiter im Verborgenen aktiv seien.

Die Aktivitäten des sogenannten „Freundeskreises Radevormwald“, der 2013 als kriminelle Vereinigung verboten wurde, standen im Mittelpunkt eines Diskussions- und Vortragsabends im Bürgerhaus am Mittwochabend.

Organisiert hatte den Abend Fritz Ullmann vom Linken Forum, einer politischen Vereinigung, die ebenfalls umstritten ist, hat sie doch Verbindungen zur MLPD, die als linksextremistische Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wohl ein Grund, warum von Vertretern anderer politischer Fraktionen in Radevormwald an diesem Abend entgegen der Hoffnungen des Veranstalters niemand zu sehen war.Für Ullmann war es der erste größere öffentliche Auftritt in Radevormwald, seit er bei der Kommunalwahl 2020 sein Ratsmandat verloren hatte. Die Teilnehmerzahl war mit zwölf Personen recht überschaubar, trotz des kontroversen Themas. In der Ankündigung hatte Ullmann erklärt, er habe für alle Fälle auch die zuständige Polizeibehörde verständigt, es blieb jedoch ruhig vor dem Bürgerhaus, die Polizei zeigte keine Präsenz.

Info AfD ist in Radevormwald im Rat vertreten Fraktion Die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Partei AfD ist im Radevormwalder Stadtrat mit drei Ratsmitgliedern in Fraktionsstärke vorhanden. Hauptakteur der Rader AfD ist Udo Schäfer, ein ehemaliges Mitglied der rechtsextremen Deutschen Volksunion (DVU), die 2010 mit der NPD fusionierte. Bevor er Mitglied der AfD wurde, war Schäfer Mitglied der inzwischen aufgelösten Fraktion „pro NRW“ im Radevormwalder Rat.

Der Hintergrund des Abends war der Wunsch, die neofaschistischen Verstrickungen des „Freundeskreises“, der Partei „Die Rechte“, der AfD, den „Querdenkern“ oder „Team Heimat“ in der Stadt auf der Höhe einmal zusammenzufassen. Laut den Ausführungen Ullmanns existieren die rechten Umtriebe in Radevormwald seit mehr als 15 Jahren in personeller und finanzieller Konstanz. Zuletzt hatten erneut Schmierereien in den Wupperorten Aufsehen erregt, Unbekannte hatten Hakenkreuze und den unter Rechtsextremen beliebten Code „88“ auf Schilder gesprüht. Die Oberbergische Polizei hatte den Fall an den Staatsschutz der Kölner Polizeibehörde weitergeleitet. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte deren Pressestelle am Donnerstag mit: „Die Sachbeschädigungen in Form von Anbringen verfassungsfeindlicher Symbolik sind bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen des Kölner Staatsschutzes. Tatverdächtige konnten bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.“

Für das Linke Forum besteht kein Zweifel, wer hinter den Schmierereien steckt. „Auch wenn der ‚Freundeskreis‘ verboten ist, sind die Strukturen doch nach wie vor vorhanden“, erklärt Fritz Ullmann. Die anschließende Diskussion drehte sich dabei etwa um die Frage, warum die Rechtspopulisten und Neofaschisten ausgerechnet in Radevormwald so aktiv sind. Darauf konnte aber auch Ullmann keine zufriedenstellenden Antworten geben. „Es ist aber eben nicht von der Hand zu weisen, dass das Ignorieren der rechten Parteien im Stadtrat hier nicht funktioniert hat. Es ist allerdings auch nicht üblich, dass solche Strukturen gerade in kleinen Städten so erfolgreich sind wie bei uns“, erklärte er. Eigentlich, so eine andere Besucherin, müssten die Informationen, die das Linke Forum zusammengetragen habe, indes von einer breiten Bevölkerungsschicht – auch parteienübergreifend – verbreitet werden. „Wo ist denn der Runde Tisch gegen Rechts?“, fragte die Teilnehmerin.

Das sei richtig – und dessen Abwesenheit liege auch daran, dass sich der Runde Tisch seit der Kommunalwahl in einer Krise befinde. „Wir wollten damals eine Wahlempfehlung abgeben. Dadurch führten sich die anderen Parteien übergangen. Und nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden haben wir nicht zuletzt auch eine personelle Krise“, sagte Ullmann mit Verweis auf den Tod von Frank Marx, dem Geschäftsführer der Linken im Oberbergischen Kreis, der 2019 den Vorsitz des Runden Tisches gemeinsam mit Carsten Lahme übernommen hatte und im Mai 2021 starb.

Dennoch sei er sehr dafür, dass der Runde Tisch neu gestartet werden solle, erklärte Ullmann. „Es ist die Aufgabe aller demokratischen Menschen in unserer Stadt, sich gegen den Neofaschismus in Radevormwald zu positionieren.“ In seiner besten Zeit sei der Runde Tisch überparteilich gewesen, denn auch viele Aktive aus der Bürgerschaft, den Vereinen und auch den Glaubensgemeinschaften in der Stadt seien mit dabei gewesen.

Bleibe die Frage, was man denn nun machen könne, um sich gegen den Neofaschismus zu positionieren. Eine junge Frau sagte dazu: „Ich habe tatsächlich nicht mitbekommen, dass es so viele rechte Straftaten in der Stadt gegeben hat. Zwar wusste ich, dass es eine rechte Szene gibt, wusste aber nicht, wie groß sie ist. Ich würde mir daher mehr Aufklärung – auch wieder an den Schulen – wünschen.“

Ein Besucher aus Wuppertal meinte, dass es wohl in Rade weniger Gegengewicht gegen Rechts gebe. „Wenn wir in Wuppertal rechte Aktivitäten haben, ist sofort ein riesiger Gegenprotest vorhanden. Da haben es die Rechten in Rade sicherlich leichter“, betonte er. Grundsätzlich sei es jedoch einfach sehr wichtig, in der Sache Neofaschismus eine breite Öffentlichkeit herzustellen.