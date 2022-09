Großes Event in Radevormwald : Pflaumenkirmes ist gestartet

Pflaumenkirmes 2022 in Radevormwald. V.l. Schausteller Frank Schmidt mit Tochter Jaqueline Ruth Schmidt und Wolfgang "Dicki" Däbritz-Weber, der auf der Kaiserstrasse mit einem Imbisswagen steht. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Am Freitag ist der Pflaumenkorb an die Diakonie übergeben worden, somit ist die Kirmes gestartet. Am Wochenende wird in Rade gefeiert - trotz des angesagten schlechten Wetters.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(s-g) Zwei Jahre lang fiel die Pflaumenkirmes aus, nun ist es endlich wieder soweit. Nicht nur die Radevormwalder, die so lange auf die Herbstkirmes verzichten mussten, auch die Schausteller freuen sich auf die Wiederbelebung der traditionsreichen Veranstaltung. Am Freitagnachmittag wurden Fahrgeschäfte und Gastronomiestände aufgebaut – hier Schausteller Frank Schmidt mit Tochter Jaqueline Ruth und Wolfgang „Dicki“ Däbritz-Weber (Foto: Jürgen Moll), der auf der Kaiserstrasse mit einem Imbisswagen steht. Gegen 18 Uhr wurde dann die Veranstaltung offiziell mit der Übergabe des Pflaumenkorbs an die Diakonie eröffnet.

(s-g)