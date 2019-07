Industriegeschichte in Radevormwald : So wurde das Tal der Wupper Klein-England

Radevormwald Der Bergische Geschichtsverein lädt zu einem Vortrag und Exkursionen zur Industriehistorie ein.

Die „Industrielle Revolution“ in England mit der Industrialisierung der Textilproduktion im Raum Manchester in den 1760er bis 1840er Jahren prägte auch die Entwicklung in Radevormwald bis ins 19.Jahrhundert. In Cromford in der englischem Grafschaft Derbyshire baute 1771 Richard Arkwright die „Cromford Mill“ in der die Arbeitsprozesse von der Rohwolle bis zum Fertigprodukt weitestgehend mechanisiert und in einem mehrgeschossigen Fabrikgebäude zusammengeführt wurden. Für die Arbeit in einer Fabrik warb er vorzugsweise kinderreiche Familien von außerhalb an und baute für deren Unterbringung und Versorgung eine kleinstädtische Infrastruktur mit Arbeiterwohnungen, Geschäftsgebäuden und später auch Schulen.