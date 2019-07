77 Realschüler in Radevormwald : Realschüler erreichen erste Etappe

Radevormwald 77 Realschüler haben es geschafft. Sie haben seit Freitag ihr Schulzeugnis und haben mit ihrem Abschluss ein wichtiges Etappenziel auf ihrer beruflichen Laufbahn erreicht. Der Schulabschluss, den sie auf der Realschule gemacht haben, wird die Grundlage für weitere schulische Bildung oder eine Ausbildung sein.

Zusammen mit ihren Lehrern, Eltern und Freunden kamen die jungen Männer und Frauen im Bürgerhaus zusammen, um die Zeugnisse entgegenzunehmen und auf ihren Erfolg anzustoßen. Gernot Mahn war in den vergangenen Jahren der Klassenlehrer der 10c und entführte seine Zuhörer mit seiner Rede in das „Café am Rande der Welt“. Er ermutigte die Schüler, den eigenen Sinn des Lebens, den Zweck des Daseins zu finden und sich gegen Stillstand zu wehren. „Euch erwartet lebenslanges Lernen, wie uns alle, aber das ist auch schön. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft“, sagte er.

Der Schulpflegschaftsvorsitzende Frank Schulte kann sich noch gut daran erinnern, wie die heutigen Absolventen als schüchterne Fünftklässler eingeschult wurden. Am Freitag saßen junge Erwachsene vor ihm. „Eure Eltern haben euch in diesen Jahren so gut es ging unterstützt und die Wurzeln zu dem gegeben, was ihr heute seid. Verwirklicht euch die Träume, die ihr habt und schätzt das Privileg Bildung, das euch zugänglich ist.“