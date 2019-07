Politik in Radevormwald : CDU und SPD: Neue Regeln für den Rat

Radevormwald Die beiden großen Fraktionen wollen mit einer geänderten Geschäftsänderung die Ratsarbeit straffen. Sie beklagen sinnlose Debatten. Kritik üben sie besonders an der Fraktion der Alternativen Liste. Die betrachtet sich als Opfer.

Ist der Rat der Stadt Radevormwald noch arbeitsfähig? Dietmar Busch (CDU) und Dietmar Stark (SPD) haben Zweifel daran. Undiszipliniertes Verhalten, endlose Redebeiträge und erneutes Durchkauen von Punkten, die bereits in den Fachausschüssen beschlossen worden sind, sind in ihren Augen Zustände, gegen die etwas getan werden muss. Die Fraktionen von CDU und SPD wollen in die kommende Ratssitzung am 9. Juli eine Änderung der Geschäftsordnung des Rates beschließen. Das Ziel: kürzere Redezeiten, straffere Tagesordnungen und verschärfte Maßnahmen gegen unangemessenes Verhalten .