Sagen : Feen-Zauber an der Wupperinsel bei Dahlhausen

Wupperorte Mit der Ortschaft Dahlhausen ist eine Sage verbunden. Ein Jäger soll dort eine übersinnliche Erfahrung gemacht haben.

Schlendert man an der Wupperaue zwischen Dahlhausen und Vogelsmühle entlang, stößt man auf eine Schautafel, die an eine Fee erinnert, die einst im Tal der Wupper lebte und, so heißt es, immer von einem strohgoldenen Wolf begleitet wurde. In Radevormwald erzählt man sich, dass die schöne Fee auf der Insel, die an dieser Stelle in der Wupper liegt, gewohnt haben soll.