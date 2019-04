Heimat-Serie : So schmeckt Radevormwald

Radevormwald Das Bergische Land ist für seine Kaffeetafeln bekannt. Aus der Bergstadt kommen aber auch andere Köstlichkeiten.

Café Dröppelmina in Radevormwald : Alte Rezepte sind wieder in aller Munde

Viele Rezepte, die auf Radevormwalder Haushalte zurückgehen, sind Ergänzungen zu Kartoffeln, denn die gab es in der bergischen Region schon immer viel und in guter Qualität. Zu frischen Pellkartoffeln schmeckt klassischer Heringsstipp besonders gut. „Mit ein bisschen Apfel, roten Zwiebeln, Dill und Meerrettich schmeckt der Stipp am besten“, weiß Ursula Herminghaus. Sie kocht alle Rezepte, die das Kochbuch vorstellt, mit Leidenschaft und findet es schön, die kulinarischen Traditionen an ihre jungen Familienmitglieder weiterzugeben.